ائتلاف النصر:اتفاق على تغيير خمسة وزراء في حكومة عبد المهدي

ائتلاف النصر:اتفاق على تغيير خمسة وزراء في حكومة عبد المهدي
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف ائتلاف النصر برئاسة حيدر العبادي، عن نتائج “تفاهماته” مع ائتلاف دولة القانون وتيار الحكمة، مؤكدا أن تلك التفاهمات وصلت الى “ذروتها”، فيما أفصح عن “اتفاق” على تغيير خمسة وزراء.وقال المتحدث باسم الائتلاف النائب فلاح الخفاجي في تصريحات متلفزة ، إن “التفاهمات بين القانون والنصر والحكمة وصلت إلى ذورتها”، مؤكدا “وجود تفاهمات مشابهة مع سائرون وكتل اخرى بينها كتل كردية”.وأضاف الخفاجي، أن “تفاهمات ائتلاف النصر تتمحور على دعم الحكومة ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي”، كاشفا في ذات الوقت عن “اتفاق على تغيير خمسة وزراء بعد اكمال تشكيل الكابينة الوزارية”.وبشأن التصعيد الأميركي في العراق، أكد الخفاجي “وجود اجماع سياسي على رفض ان يكون العراق منطلقا لضرب ايران”. 

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