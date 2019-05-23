ائتلاف النصر:الأحزاب ابتلعت حكومة عبد المهدي

ائتلاف النصر:الأحزاب ابتلعت حكومة عبد المهدي
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بغداد/شبكة أخبار العراق- علق ائتلاف النصر، الخميس، على حصته من الدرجات الخاصة والوكلاء مؤكدا رفضه المحاصصة.وقال الائتلاف في بيان، إن “موقف ائتلاف النصر من الحكومة يتصل بادائها واستقلالية قرارها وقدرتها على ادارة البلاد، ولا يتأثر قرار ائتلاف النصر سواء اتخذ موقف المعارضة او الموالاة بحصته من الحكم”.وأضاف، أنه “كان واضحا منذ الايام الاولى لتشكيل الحكومة، اذ اعلن انه بالضد من مبدأ المحاصصة التي اشلّت فعل الدولة وأدت الى ابتلاعها حزبيا، وانّ النصر رفض الاشتراك بالحكومة لمعارضته المحاصصة العرقية الطائفية الحزبية، وكان يامل بتشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة قادرة على خدمة المواطن وادارة البلاد بكفاءة ومهنية واستقلالية وطنية”.وتابع الائتلاف: “أما فيما يخص الدرجات الخاصة والوكلاء الجاري الحديث عنه حاليا، فأن هذه مواقع الخدمة في الدولة غير مواقع المشاركة بالحكومة، كونها مواقع خدمة مهنية غير سياسية”، رافضا “مبدأ المحاصصة العرقية الطائفية الحزبية بتشكيل الحكومة ويرفضها بالدرجات الخاصة والوكلاء”.وأشار إلى، أن “اي مواقع تحسب على ائتلاف النصر بالدولة فانه سيعتبرها حصة للنخب المهنية الوطنية، وسيختار شخوصها من الكفاءات الوطنية لا الحزبية”.

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