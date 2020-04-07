ائتلاف النصر:البرلمان من يحسم تمرير حكومة الزرفي من عدمها

ائتلاف النصر:البرلمان من يحسم تمرير حكومة الزرفي من عدمها
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد القيادي في ائتلاف “النصر”، محمد العبد ربه، الثلاثاء (7 نيسان 2020)، أن رئيس مجلس الوزراء المكلف عدنان الزرفي، يمتلك أغلبية داخل مجلس النواب لتمرير كابينته الحكومية، على الرغم من وجود بعض المعارضة السياسية من قبل كتل شيعية.وقال العبد ربه في حديث صحفي، إن “تمرير الزرفي داخل مجلس النواب ليس صعباً، باعتباره يمتلك اعداداً كافية من النواب المؤيدين والراغبين بتمرير حكومته”.وأضاف، أن “على الكتل المعترضة أن تحضر إلى مجلس النواب، وتعبّر عن موقفها بكل ديمقراطية، بدلاً من التوجه نحو لغة القوة والتهديد والوعيد”.وأكد العبد ربه، أن “التدخلات الخارجية في الشأن العراقي ستصعب المهمة وتعقد المشهد السياسي بشكل كبير”، دون أن يحدد طبيعة هذه التدخلات، وأطرافها.

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