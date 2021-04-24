ائتلاف النصر:التحالفات السياسية الحالية “فقاعة”

ائتلاف النصر:التحالفات السياسية الحالية “فقاعة”
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- رأى نواب في البرلمان، السبت، أن التحالفات السياسية وقتية كالفقاعة سرعان ما تتلاشى، لافتين إلى وجود نص قانوني يلزم النواب الفائزين الإلتزام بتلك التحالفات.وقال النائب عن ائتلاف النصر جبار لعيبي في حديث صحفي، إن “هناك نصاً قانونياً يلزم النواب الفائزين بالانتخابات الالتزام بالتحالفات لحين تشكيل الحكومة”.وبين، أن “النظام الانتخابي الحالي مختلف تماماً عن الأنظمة الانتخابية السابقة، لأن التصويت فيه فردي على مستوى الدوائر الانتخابية، ما سيجعل هناك نوع من التشظي الكبير في الإجراءات السياسية، وهم النواب وانتماءاتهم للتحالفات المختلفة للدورة البرلمانية المقبلة”.وتابع أنه “من الصعب التكهن في أمر التحالفات ما بعد الانتخابات بسبب تغيير النظام الانتخابي وتغيير شكل الدوائر الانتخابية”.من جانبه، أكد النائب عن تحالف سائرون بدر الزيادي، أن “التحالفات السياسية الحالية وقتية”.وأضاف الزيادي، أن “التحالفات السياسية تحالفات وقتية ولا يوجد تآلف بينها بسبب اختلاف البرامج”، مؤكداً أن “هذه التحالفات هي كالفقاعة سرعان ما تتلاشى”.

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