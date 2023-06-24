ائتلاف النصر:التغييرات الوزارية وعلى مستوى المحافظين ما بعد انتخابات مجالس المحافظات

ائتلاف النصر:التغييرات الوزارية وعلى مستوى المحافظين ما بعد انتخابات مجالس المحافظات
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف القيادي في ائتلاف النصر عقيل الرديني، السبت،“هناك آراء تتحدث عن تغييرات وزارية وحتى بعض المحافظين ستشملهم الالية لكن بالمقابل الرأي السائد في الاوساط السياسية بالوقت الراهن يذهب الى ترجيح بان اي تغير قادم سيكون فيما بعد اجراء الانتخابات في كانون الاول المقبل على اعتبار ان اي تغير سيعتبر بنظر البعض بانه استهداف لكتلة او حزب وبالتالي قد يثير اشكاليات ويعده البعض استهداف سياسي او حزبي “. وقال الرديني في حديث صحفي، انه “من المتوقع أن تتوقف موجة التغييرات الى ما بعد اجراء الانتخابات المقبلة سواء كانت لوزراء او محافظين او حتى وكلاء”.

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