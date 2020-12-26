ائتلاف النصر:الدولة مبتلعة من قبل ميليشيات أحزاب الحشد

ائتلاف النصر:الدولة مبتلعة من قبل ميليشيات أحزاب الحشد
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 بغدادمشبكة أخبار العراق- علّق القيادي بائتلاف النصر، عقيل الرديني، السبت (26 كانون الأول 2020)، على أحداث ليلة أمس في بغداد، فيما أشار إلى أن هناك مخاوف على مستقبل الدولة.وقال الرديني، في حديث  صحفي، إن “الدولة بشكل عام مبتلعة من قبل الاحزاب وما يحدث بين فترة واخرى يدل على هذا المنطق وهذا مادفع رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي الى الدعوة الى انتخابات مبكرة من اجل اعادة الخارطة السياسية وفق رؤية وطنية جديدة بعيدة عن الحزبية والطائفية”.وأضاف، ان “احداث بغداد يوم امس وما جرى قبلها سوف تتكرر في المستقبل في حال عدم الذهاب الى النهج المعتدل في الحكم وتغليب منطق الدولة والحكومة على المنطق الحزبي”.وأوضح الرديني، ان “هناك تخوفاً كبيراً على مستقبل الدولة بشكل عام، اذا كان كل اجراء تقوم به الدولة يكون الوضع مثل ماحدث مساء يوم امسالجمعة من قبل ميليشيا العصائب في بغداد والذي يضعف من قيمتها وهيبتها”.وأشار إلى أنه “في حال وجود خطأ ما في أجهزة الدولة في فقرة الاعتقال، كان يفترض على من ينادي بالدولة ان يذهب الى المؤسسات القانونية والقضائية من اجل احقاق الحق وليس من خلال العسكرة من اجل الضغط”.وأكد القيادي بائتلاف العبادي، أن “ماحصل من اجراءات تعد غير صحيحة وغير ملائمة ونحن مقبلون على انتخابات مبكرة وربما تحصل مثل هذه الحالات”.ويوم أمس، شهدت العاصمة بغداد، انتشاراً كثيفاً لعناصر ميليشيا العصائب التي تعمل تحت الحشد الشعبي، احتجاجاً على اعتقال أحد مطلقي الصواريخ تجاه السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء.

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