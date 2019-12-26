ائتلاف النصر:الصدر لايزال يكذب على الشعب العراقي من خلال موافقته على العيداني لرئاسة الوزراء

ائتلاف النصر:الصدر لايزال يكذب على الشعب العراقي من خلال موافقته على العيداني لرئاسة الوزراء
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشفت النائبة عن ائتلاف النصر سهان شنون العقيلي، الخميس، عن دعم تحالفي البناء وسائرون لمرشح رئاسة الوزراء اسعد العيداني، مشيرة إلى أن سائرون ستصوت لصالح العيداني.وقالت العقيلي في تصريح صحفي , انه “تأكد لنا بأن تحالف سائرون سيصوت لصالح اسعد العيداني  بامر من مقتدى الصدر بعد ان تم الاتفاق بينه وبين تحالف البناء على ترشيحه”.وأضافت ان “رئيس الجمهورية سيبعث كتاب التكليف الى مجلس النواب ظهر اليوم الخميس”, مؤكدة أن “العيداني اصبح الأقرب للمنصب لكونه لم يتعرض لانتقادات كبيرة من الشارع كما تعرض اليها السوداني والسهيل”.وكان النائب عن تحالف القوى عبد الله الخربيط رأى في تصريح سابق اليوم الخميس، أن حظوظ محافظ البصرة اسعد العيداني في رئاسة الوزراء قد تكون افضل من سواه وان تحالفي القوى والمحور بزعامة الحلبوسي والخنجر يدعمان بقوة مرشح إيران اسعد العيداني. 

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