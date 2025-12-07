ائتلاف النصر:العبادي أحد المرشحين لرئاسة الحكومة المقبلة

آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن ائتلاف النصر، الأحد، أن رئيسه السابق حيدر العبادي يُعد من بين الأسماء المطروحة لتولي منصب رئيس الحكومة المقبلة، فيما لم يعلن موقفه النهائي بعد.وقال المتحدث باسم الائتلاف، سلام الزبيدي،في حديث صحفي، إن “إدراج اسم العبادي لم يتم بطلب منه أو بترشيح مباشر من ائتلاف النصر، بل جاء بناءً على رغبة بعض قوى الإطار التنسيقي”.واشار الى أن “العبادي لن يقبل تولي المنصب إذا كان مشروطاً أو مقيداً بأي التزامات تفرضها الأطراف السياسية”.وكان القيادي في الإطار التنسيقي، النائب عامر الفايز، قد أكد سابقاً أن عدد المرشحين لمنصب رئاسة الحكومة قد بلغ 30 مرشحاً، ما يعكس حجم المنافسة المحتملة على المنصب.

