ائتلاف النصر:العبادي الأفضل لرئاسة الحكومة المقبلة

ائتلاف النصر:العبادي الأفضل لرئاسة الحكومة المقبلة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- حدد ائتلاف النصر، اليوم الأحد، ثلاثة أسباب تدفع بالعبادي لتنسم منصب رئاسة الحكومة الجديدة.وقال القيادي في الائتلاف جاسم العلياوي في حديث صحفي، إنه “تم طرح اسم حيدر العبادي أكثر من مرة لتولي الحكومة الجديدة، كونه مرشح اللحظات الحرجة، فضلاً عن وجود قوى سياسية متعددة  تدعمه في هذا الاتجاه”.واضاف ان “هناك 3 أسباب تدعم تنسمه المنصب بضمنها انه رجل اقتصادي ويتعامل بواقعية مع المشهد العراقي واثبت جدارة في التعامل مع ملفات حرجة وحساسة للغاية في ادارة البلاد”.واشار العلياوي الى ان “العبادي له رصيد شعبي وهناك ثقة من قبل قوى مهمة في البلاد”، مؤكدا بانه “مرشح اللحظات الاخيرة التي يمكن ان تدفعه الى مسار تولي الحكومة خاصة وان ازمة العراق الحالية اقتصادية ويرافقها ازمات اخرى في ملفات معقدة اخرى تحتاج الى إدارة في تفكيكها وايجاد الحلول لها”.

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