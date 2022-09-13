ائتلاف النصر:العبادي سياسي وسطي مع حل الأزمة دون كسر الإرادات

ائتلاف النصر:العبادي سياسي وسطي مع حل الأزمة دون كسر الإرادات
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف إئتلاف النصر، اليوم الثلاثاء، عن أن رئيسه حيدر العبادي يقف مع اي اتفاق سياسي متوازن يجمع بين ما يريده الإطار والتيار الصدري، مبينا ان ذلك يجب حصوله ضمن اتفاق وطني دستوري.وقال المتحدث باسم “ائتلاف النصر أحمد الوندي، في بيان ، إن “رؤية العبادي كانت وما زالت مع إيجاد اتفاق سياسي متوازن يجمع بين ما يريده الإطار والتيار معاً وضمن اتفاق وطني دستوري لحل الأزمة”.واضاف، أن “العبادي لا يؤمن بسياسة الغَلَبة وكسر الإرادة، لأنهما يقودان إلى الاحتراب والفوضى، أو يُديمان الأزمة، وهو ما يسعى إليه البعض”.وأشار الوندي إلى أنَّ “رؤى ومواقف العبادي واضحة ومعلنة منذ بدء الأزمة، وهي لا تأتي لكسب امتياز أو لتسجيل نقطة أو كردة فعل على موقف أو تصريح هنا أو هناك”، موضحا أن “مَن يتفاجئ فهو اما غير مطّلع وغير مواكب لمواقفه، أو يصطاد بالماء العكر، وهذا شأنه”.وبين أن “العبادي سياسي وسطي، وفي أي مكان تموضع فلن يتخلى عن الوسطية كخط سياسي للتعاطي مع الأزمات وبما يخدم مصالح البلاد العليا”.

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