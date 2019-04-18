ائتلاف النصر:العبادي له الفضل الأكبر في تعزيز التعاون العراقي السعودي

بغداد/شبكة أخبار العراق- رأت النائبة عن ائتلاف النصر، ندى شاكر جودت، الخميس (18 نيسان 2019)، مهمة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في الملف الخارجي “سهلة”، نظرا للعلاقات المتوازنة التي خلقها واسس لها رئيس الوزراء السابق مع جميع دول المنطقة والعالم، بحسب قولها.

وقالت جودت في حديث صحفي، إن “النصر الذي حققه رئيس الوزراء السابق، حيدر العبادي، على الارهاب، هيأ الفرصة للاستثمار ودخول الشركات العربية والاجنبية”.

وأكدت مخاطبة رئيس الحكومة أن “رئيس الوزراء الحالي عادل عبد المهدي، يجني ثمار ما حققه العبادي خلال فترة ترؤسه المنصب، بتحسين علاقة العراق مع السعودية وتركيا وقطر”.

ونوهت إلى “ضرورة ان يعمل رئيس الوزراء، باعتباره المفاوض الاول، لمصلحة العراق دون الانحياز الى طرف ما”.

ويأتي ذلك بالتزامن مع زيارة يجريها عبد المهدي الى السعودية، على رأس وفد من الوزراء والنواب ورجال الاعمال، قال إنها مكملة للتوازن في الزيارات والاتفاقيات الأخيرة التي اجراها وعقدها مع كل من إيران ومصر والأردن.