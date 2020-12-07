ائتلاف النصر:العراق سيذهب إلى المجهول في حال عدم توفر النزاهة في الانتخابات القادمة

ائتلاف النصر:العراق سيذهب إلى المجهول في حال عدم توفر النزاهة في الانتخابات القادمة
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- تحدث عقيل الرديني، القيادي في ائتلاف النصر بزعامة حيدر العبادي، اليوم الاثنين، عن وجود ’’ضبابية’’  بعد تغيير 24 موقعاً مهماً في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وفقا لقوله.وقال الرديني في حديث  صحفي،ان “العراق بحاجة ماسة لانتخابات مبكرة، وفق معايير محددة، وهي (النزاهة، والرقابة الدولية، وعدم الابتزاز، و مكافحة السلاح المنفلت)، بالإضافة الى الشفافية”. لافتا بالقول “بدون تلك المعايير لا يمكن اجراء انتخابات حقيقية”.واضاف الرديني، ان “ما يقلقنا هي (الضبابية)، في تغيير 24 موقعاً مهماً في مفوضية الانتخابات مؤخرا، وهي تمثل العصب الحيوي لاداء المفوضية”.وتابع “كذلك فانه لا يجود اي خطوة تدل على حل ملف مكافحة السلاح المنفلت”، لافتا الى ان “انتخابات حزيران 2021 مفصلية في تاريخ العراق ويعول عليها في انها تشكل الحل للازمات السياسية والامنية والاقتصادية والمالية”.وتابع “بدون انتخابات بالمواصفات المذكورة، فان العراق ذاهب نحو المجهول”.وعن موقف ائتلافه مما تحدث به، اكد القيادي فيه عقيل الرديني ان “ائتلافه سيقاطع الانتخابات القادمة، وربما يدعو بقية القوى السياسية لاتخاذ موقف مشابه، اذا استمرت ادارة الحكومة لملف الانتخابات المبكرة، بالشكل الذي هو عليه الآن”.

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