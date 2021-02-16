ائتلاف النصر:القوى الشيعية تتحمل مسؤولية بقاء الحشد الشعبي

ائتلاف النصر:القوى الشيعية تتحمل مسؤولية بقاء الحشد الشعبي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهم ائتلاف النصر الذي يتزعمه رئيس الوزراء الأسبق، حيدر العبادي، الثلاثاء (16 شباط 2021)، قوى سياسية -لم يسمها- برفض القضاء على السلاح المنفلت، فيما أشار إلى أنها ستخسر نفوذها.وقال القيادي في ائتلاف النصر، عقيل الرديني، في حديث صحفي، إن “السلاح المنفلت كان سبباً في وصول بعض القوى السياسية الى اهداف ومغانم وحقق لها نفوذ داخل البرلمان والحكومة، ولهذا نرى السلاح المنفلت حالياً اقوى من سلاح الدولة”.وأضاف، ان “هذه القوى اذا تنازلت عن السلاح المنفلت، الذي تتحكم فيه، فهذا يعني انها سوف تخسر نفوذها في مجلس النواب والحكومة، ولهذا هي ترفض القضاء على السلاح المنفلت ولهذا نرى السلاح ما زال موجوداً وبقوة في الشارع “.وأشار الرديني، إلى أن “بعض القوى السياسية لا وجود لها لولا هذا السلاح، وغيابه يعني غياب تلك القوى عن العملية السياسية ولهذا هي مصرة على بقائه”.وأكد القيادي في ائتلاف النصر ان “الحكومة العراقية في الوقت الحالي، لا تريد فتح جبهات جديدة عليها في الصراع مع بعض القوى السياسية، الذي ربما يتحول الى صراع مسلح، بسبب تملك هذه القوى السياسية بالسلاح المنفلت”.ويشهد العراق منذ العام 2003 ولغاية الآن، انتشار كبير للأسلحة المتنوعة يحتازها عدد كبير من الأشخاص وبعض أفراد العشائر العراقية في عدد من المحافظات.ولم تتمكن الحكومات المتعاقبة، على السيطرة على السلاح المنفلت خلال الـ 17 عاماً الماضية.

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