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- شبكة اخبار العراق
- سياسية
تحالف الفتح: العامري “الأنسب”لرئاسة الوزراء!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ائتلاف النصر:القوى الشيعية تتحمل مسؤولية بقاء الحشد الشعبي
التيار الصدري يرفض تمديد تسجيل التحالفات الانتخابية من قبل مفوضية الانتخابات
بالوثيقة..تكليف عبد الكريم فارس عبد الامير بمهام نائب رئيس ديوان الرقابة المالية
القانونية النيابية تتهم الكاظمي بترحيل المشاكل مع أربيل إلى الحكومة القادمة
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- عربية ودولية
البرلمان العربي يطالب المجتمع الدولي بردع الإرهاب الحوثي
غداً.. إنطلاق أعمال مؤتمر (أستانا 15) الخاص بالشأن السوري في مدينة سوتشي الروسية
بايدن:العنف والتطرف ليس لهما مكان في الولايات المتحدة
الحريري:مفاوضاتي مع عون لم تسفر عن تقدم في تشكيل الحكومة
مصر والسودان يبحثان الانسحاب من إتفاق مبادئ سد النهضة
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- اراء ومقالات
- اقتصادية
قيادي كردي:مطار أربيل من أفسد مؤسسات الإقليم
ائتلاف المالكي يدعو إلى إلغاء المادة 11 من قانون الموازنة
مصدر:فشل المفاوضات بين الوفد الكردي والمالية النيابية حول الموازنة
نائب:750 تريليون دينار أرباح مصارف التيار الصدري والفتح والدعوة والحكمة خلال شهرين فقط من رفع سعر الدولار
تولر يؤكد حرص بلاده على دعم العراق
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- رياضية
تقرير:النظام الجديد لدوري أبطال أوروبا سيشهد مشاركة 36 فريقًا
الهيئة التطبيعية تعلن استمرارها في منافسات الدوري الكروي الممتاز
اليوم..انتهاء منافسات الجولة التاسعة عشر من الدوري الكروي الممتاز
مصدر رياضي:محاولة لإقناع حسين سعيد بالترشح لرئاسة اتحاد كرة القدم العراقية
نادي الشرطة يختار ملعب البصرة لاستضافة مجموعته الآسيوية
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- تحقيقات
خراب العراق يتحمله الصدر والعامري ومن جاء من قبلهما لرئاسة الوزراء
إيران تمنع الربط الكهربائي بين العراق ودول الخليج العربي
نائب:الحكومة تستقطع من رواتب الموظفين والمتقاعدين ووزارة النفط تهدر أكثر من 10 مليارات دولار سنوياً
انسحابات من حزب الدعوة بسبب سيطرة أسرة المالكي وسرقتها لأموال العراق
متظاهرو العراق عدم محاسبة الصدر على جرائمه دليل خنوع الكاظمي والقضاء
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- متابعات خاصة
لامستقبل للعراق في ظل الحكم الشيعي الولائي
65 مليار دولار العجز في الموازنة وانكماش اقتصادي بنسبة 12% في ظل نظام متأزم
فورين بوليسي:العراق ماض نحو الانهيار والحرب الأهلية بسبب الارتباط الإيراني والفساد
عندما يُهان القائد العام من قبل ميليشيا الحشد لاقيمة للجيش العراقي
دون تفكيك منظومة الفساد والميليشيات الحشدوية العراق إلى المجهول
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- منوعات
- صورة وتعليق
بالصور ..العثور على منصة الصواريخ التي استهدفت أربيل
متظاهرو الناصرية يغلقون مبنى ديوان المحافظة والمطالبة بإقالة محافظها
إحراق مبنى مقر حزب بارزاني وسط بغداد من قبل ميليشيات الحشد الولائية
مصدر أمني:حملة تفتيش على مطلقي صواريخ الكاتيوشا من قبل ميليشيا الحشد في منطقة الجادرية
فلاحو العراق يحتجون ضد إيران
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- اذاعة INN