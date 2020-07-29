ائتلاف النصر:القوى الولائية تبتز الكاظمي للحصول مزيداً من المكاسب

ائتلاف النصر:القوى الولائية تبتز الكاظمي للحصول مزيداً من المكاسب
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بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف القيادي في ائتلاف النصر عقيل الرديني، الاربعاء، عن قوى سياسية تمتلك جمهوراً تحاول ابتزاز رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي للحصول على مغانم وفقاً لما صرح به في خطابه للشعب.وقال الرديني في حديث صحفي، إن “هناك لهجة جديدة في حديث رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي تعبر عن امتعاضه السلبي من اوضاع البلاد في ظل وجود قوى لاترضى بمنصب او اثنين وتحاول تحقيق الكثير من المصالح والمغانم”، مؤكدا أن “البلاد لم تخرج للاسف من بودقة المحاصصة الطائفية والحزبية”.واضاف، أن “قوى سياسية متنفذة تمتلك جمهورا في الشارع تحاول التاثير على الكاظمي للحصول على المزيد من المكاسب وهذا ما يفسر لهجته مؤخرا كونها لا ترضى بما تحصل عليه وتريد المزيد”، مؤكدا ان “جمع تواقيع لاقالة رئيس الوزراء او سحب الثقة عنه وسائل ضغط من اجل المكاسب والمغانم من بعض الكتل السياسية المتنفذة في المشهد العراقي”.واشار الرديني الى ان “الكاظمي لن يتراجع عن قرارته وسيواجه الضغوط مستبعدا تقديمه الاستقالة وسيقف بوجه الكتل السياسية”، داعيا، الكاظمي، الى “مصارحة الاعلام والجمهور العراقي بمطالب القوى السياسية المتنفذة وادوات الضغط من اجل ان تكون الحكومة شفافة امام الراي العام”.ولفت الى ان “الكاظمي امامه مهمة كبيرة وهي تأمين اجراء انتخابات شفافة ونزيهة واذا ما تحقق ستكون اكبر انجاز له وسينقل البلاد الى وضع اخر من خلال تشكيل حكومة تقود العراق في المرحلة المقبلة”.

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