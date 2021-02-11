ائتلاف النصر:الكاظمي ضعيف أمام الميليشيات الحشدوية

ائتلاف النصر:الكاظمي ضعيف أمام الميليشيات الحشدوية
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد القيادي في ائتلاف النصر، عقيل الرديني، الخميس، أن الحكومة لم تطبق  نزع السلاح المنفلت والسيطرة عليه، متوقعا تأثيره على عملية الانتخابات المقبلة. وقال الرديني في حديث صحفي، إن “استمرار تواجد السلاح خارج اطار الدولة بهذا الشكل المنفلت من قبل ميليشيات الحشد يجهض عملية بناء الدولة وفق الاطر القانونية والدستورية”، مبينا أن ” هذه الظاهرة الخطيرة ميليشيات تابعة لاحزاب مشاركة بالعملية السياسية تدوس كرامة وهيبة الدولة وترعب المواطن وحكومة الكاظمي ساكتة وردة فعلها مجرد اجتماعات لاقيمة لها”. وأضاف أن “الحكومة لم تلتزم ما نادت به”، مؤكداً أن “الحكومة بحاجة إلى إرادة قوية للوقوف بوجه تلك الجهات التي تحمل السلاح”. وتوقع الرديني أن “يكون للسلاح المنفلت تأثير كبير على عملية الاقتراع في تشرين الأول المقبل”، موضحا أن “ائتلاف النصر يعتبر الانتخابات المبكرة مفصلية بين الدولة والفوضى فاذا لم تنجح الحكومة في ضبط السلاح وانجاح الانتخابات بكل تأكيد سنذهب للفوضى”.

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