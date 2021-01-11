ائتلاف النصر:الكاظمي فاشل ولايستحق البقاء في المنصب

ائتلاف النصر:الكاظمي فاشل ولايستحق البقاء في المنصب
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بغداد/شبكة أخبار العراق- اتهم ائتلاف النصر، الاثنين، حكومة مصطفى الكاظمي بالفشل في إدارة البلاد، مشيرا الى ان الناس والطبقة السياسية باتوا يترحمون على أيام حكومة عبد المهدي.وقال النائب عن ائتلاف النصر، فلاح الخفاجي في حوار متلفز، ان “إنجاز الحكومة الإصلاحي المتحقق حاليا هو المديونية فقط”.واضاف الخفاجي، ان “ما حدث قبل بضعة أيام من مديح وزراء في حكومة الكاظمي لشخص رئيس الوزراء امر معيب”، مشيرا الى ان “المستفيدين وبضمنهم الوزراء يجاملون الحكومة للحفاظ على مصالحهم الشخصية ومناصبهم على حساب المواطن”.وبين الخفاجي، انه “كان من النواب الذي قاتلوا في سبيل الخلاص من حكومة عبد المهدي، الا ان أداء حكومة الكاظمي جعله يترحم على كابينة رئي سالحكومة السابق”. 

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