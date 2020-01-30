ائتلاف النصر:الكتل الشيعية مصرّة على ترشيح مزدوجي الجنسية لرئاسة الوزراء

ائتلاف النصر:الكتل الشيعية مصرّة على ترشيح مزدوجي الجنسية لرئاسة الوزراء
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- عد تحالف النصر، الخميس، اعلان الكتل السياسية ترشيح شخصية مستقلة ولا تمتلك جنسية مزدوجة لمنصب رئيس الوزراء بانها “كذبة”، مبينة ان جميع المرشحين الذين تصر الأحزاب على ترشيحهم يمتلكون جنسيات اجنبية، فيما كشف عن رفض الكرد لأي مرشح يطرح كون عبد المهدي يمثل عصر ذهبي لهم.وقالت النائب عن تحالف النصر ندى شاكر في حديث صحفي، ان “جميع الكتل السياسية أعلنت إصرارها ترشيح شخصية مستقلة وليس من مزدوجي الجنسية لمنصب رئيس الوزراء الا انها تمارس الكذب على الشعب”.وأضافت ان “الأسماء التي تصر الاحزاب على ترشيحها في المفاوضات جميعها متحزبة ومن مزدوجي الجنسية وتسلمت مناصب سابقة وزارية وفشلت في ادارتها”.وأوضحت ان “الكرد اول الرافضين لأي شخصية تترشح لمنصب رئاسة الوزراء كونهم يعتبرون حكومة عادل عبد المهدي العصر الذهبي لهم وحصلوا على امتيازات لم يحصلو عليها سابقا ولازالت الصفقات مستمرة”.وكان رئيس الجمهورية برهم صالح امهل، الكتل السياسية الى السبت  المقبل موعدا أخيرا لحسم مرشح رئاسة الوزراء للحكومة الانتقالية.

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