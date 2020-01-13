ائتلاف النصر:الكرد والحلبوسي أبرز المستفيدين من بقاء عبد المهدي

ائتلاف النصر:الكرد والحلبوسي أبرز المستفيدين من بقاء عبد المهدي
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- رأى عضو ائتلاف النصر احمد الحمداني، الاثنين، أن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي والكرد هما ابرز المستفيدين من بقاء حكومة عبد المهدي لفترة أطول.وقال الحمداني في تصريح صحفي، إن “رئيس البرلمان والتحالف الكردستاني من ابرز الجهات الداعمة لبقاء حكومة عبد المهدي وهذا واضح من خلال مناصبهم ومكتسباتهم”.وتوقع الحمداني أن “تتفق الكتل السياسية في نهاية المطاف على الإبقاء على رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لمدة 6 اشهر لحين اجراء الانتخابات المبكرة وحل البرلمان”.وكان عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، عماد باجلان، أكد في تصريح سابق، أن عادل عبد المهدي هو انسب شخص لتجديد الثقة بحكومته، فيما اشار الى ان بديل الكرد عن عبد المهدي هو عبد المهدي. 

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