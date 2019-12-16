ائتلاف النصر:المصلحة الوطنية تتطلب حكومة انتقالية مستقلة وقانون انتخابات عادل

بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد ائتلاف النصر، الاثنين، ان المصلحة الوطنية تتطلب حكومة انتقالية مستقلة وقانون انتخابات عادل.وقال الائتلاف في بيان، إنه “عقد اجتماعه الدوري اليوم ، برئاسة حيدر العبادي، وجرى خلال الاجتماع مناقشة تطورات الاوضاع السياسية والامنية ومطالب الجماهير، حيث اكد الائتلاف موقفه الداعم لمطالب المتظاهرين الحقة وان المصلحة الوطنية تتطلب حكومة انتقالية مستقلة وقانون انتخابات عادل لاجراء انتخابات مبكرة”.وحذر الائتلاف، وفقا للبيان، من “حراجة الاوضاع التي يمر بها البلد، وان التاخير في اتخاذ القرارات التي تصب في مصلحة البلد والشعب سيؤدي لمزيد من التأزيم”.واكد ان “مواقف ائتلاف النصر كانت واضحة منذ بداية التظاهرات وايدنا مطالبها الحقة واطلقنا المبادرات وخارطة طريق واضحة، كما اننا ادركنا الخطر وحذرنا من الاستمرار بهذا النهج منذ بداية تشكيل الحكومة ولم نوقع على تكليفها، كما ناقش الائتلاف الاوضاع الامنية في البلد واهمية ان تستمر قواتنا البطلة بعملياتها لتعقب الخلايا الارهابية”.