ائتلاف النصر:الوساطة العراقية بين واشنطن وطهران “إعلامية” فقط

ائتلاف النصر:الوساطة العراقية بين واشنطن وطهران “إعلامية” فقط
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- رأت كتلة النصر البرلمانية، بزعامة حيدر العبادي، الأربعاء، 26 حزيران، 2019، أن الوساطة العراقية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، إعلامية فقط ولا وجود لها على ارض الواقع.وقال المتحدث باسم الكتلة النائب فلاح الخفاجي، في حديث صحفي، إن “الحديث عن وساطة عراقية بين واشنطن وطهران، هي مجرد وساطة في الإعلام، وليس لهذه الوساطة اي وجود على ارض الواقع، كما ليس لها اي اهتمام خارجي، بل حتى داخلي”.وبين الخفاجي ان “العراق لا يملك تلك العلاقات القوية مع أمريكا حتى يدخل وسيط بينها وبين طهران، ولهذا حديث رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، عن هكذا وساطة هو مجرد حديث في الاعلام المحلي، لكن على ارض الواقع لا توجد هكذا وساطة”.وكان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، أعلن الثلاثاء (21 ايار 2019) تحرك العراق لايجاد حل للازمة المتصاعدة بين ايران وأميركا، فيما كشف عن عزم حكومته ارسال وفود إلى طهران وواشنطن لانهاء التوتر بين الطرفين.فيما بعد أكد القائم بأعمال السفير الأميركي في العراق، جوي هود، الأربعاء (22 أيار 2019)، عدم علمه بوجود وساطة عراقية لتقريب وجهات النظر بين بلاده وإيران.وقال هود في مؤتمر صحافي في بغداد، إنه “يرحب بالفرصة بالتشاور مع الحكومة العراقية وتبادل وجهات النظر في ظل الاحتقان الموجود حاليا في المنطقة”، مبيناً أنه “يمكن التواصل مع إيران بشكل مباشر”.

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