ائتلاف النصر:انجاز حكومة عبد المهدي هو رفع الحواجز الكونكريتية فقط

بغداد/شبكة أخبار العراق- رأى النائب عن ائتلاف النصر فيصل العيساوي بزعامة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، الاربعاء، ان حكومة رئيس الوزراء الحالي عادل عبد المهدي لم تحقق سوى فتح الطرق.وقال العيساوي في حديث صحفي، ان “المنهاج الوزاري الذي عملت به الحكومة التي تأسست وفق المحاصصة مدلس وتضمن فقرات لم تتفق عليها الكتل السياسية داخل مجلس النواب”.وتابع ان “ميزة هذه الحكومة من الناحية السياسية انه لا توجد أي كتلة سياسية تتمسك باي وزير في حكومة عبد المهدي”، مشيرا الى ان “هناك استجوابات وتغيير لعدد من وزراء الحكومة الحالية بسبب ضعفهم وعدم تقديمهم أي انجاز يذكر”.واكد انه “لم يتم تسجيل أي انجاز حكومي يمس وضع المواطنين من فئات النازحين والموظفين والعاطلين عن العمل”، مشيرا الى ان “الإنجاز الوحيد الذي تحقق للحكومة بعد سنة كاملة هو فتح الشوارع في العاصمة بغداد”.وكشفت مصادر سياسية مطلعة، الاحد الماضي، عن وجود اتفاق سياسي يقضي بتعديل وزاري مرتقب في حكومة عادل عبد المهدي.وقالت المصادر، إن “جهات سياسية كبيرة ومتنفذة، طلبت من رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي إجراء تعديل وزاري لكابينته، وهددوا بسحب الثقة واستجوابه، في حال رفض ذلك التعديل”.وأضافت المصادر، أن “من ضمن الوزراء الذين سيتم استبدالهم هم (وزير الكهرباء لؤي الخطيب، سيكون بديله نافع عبد السادة) و (زامل شياع، سيكون بديلا عن وزير الصحة علاء الدين العلوان)، كما سيكون (كريم حطاب جعفر، بدل وزير النفط ثامر الغضبان)، و(أمير البياتي، سيكون بديل لوزير الاتصالات نعيم الربيعي)”.وتابعت المصادر، أن “وزير النقل عبد الله لعيبي ضمن التعديل الوزاري، لكن لغاية الآن لم يجدوا الشخص البديل”، مبينةً أن “تلك الجهات طالبت من القوى الكردية طرح اسم بديل لوزير المالية فؤاد حسين، ويكون غير متحزب، ولغاية الآن لم يأتي الرد من القوى الكردية”.وأوضحت المصادر، أن “الاتفاق جرى على اختيار هؤلاء، كونهم من داخل الوزارات المعنية، وهم حصلوا على ترفيع بالدرجات الوظيفية، داخل وزارتهم، فبعضهم يشغل منصب وكيل او مدير عام”.