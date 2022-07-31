ائتلاف النصر:بالإمكان عقد جلسة نيابية خارج مبنى البرلمان لتمرير تشكيل الحكومة!

ائتلاف النصر:بالإمكان عقد جلسة نيابية خارج مبنى البرلمان لتمرير تشكيل الحكومة!
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- بينت عضو ائتلاف النصر راقية عبد الجبار ، الأحد، إمكانية عقد جلسة مجلس النواب في حال تعذر عقدها في البرلمان الحالي.وقالت عبد الجبار في تصريح  صحفي، إنه “لا يوجد نص في القانون أو الدستور ما يمنع من عقد جلسات مجلس النواب خارج مقر المجلس الحالي”.وأضافت أن “الإطار التنسيقي يفكر جديا بأن يصار إلى عقد جلساته بعد استنفاذ كل الجهود الخاصة بتهدئة الأوضاع”، مشيرا إلى أن “هناك نية لعقد جلسة مجلس النواب في محافظة أخرى في حال تعذر عقدها في البرلمان الحالي”.وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الشمري أكد في تصريح سابق، أن عقد جلسة نيابية وتكليف مرشح الإطار مرهون بتهدئة الشارع العراقي . 

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