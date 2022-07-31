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ائتلاف المالكي:الوضع الحالي مازال غامضا رغم دعوات التهدئة والحوار
ائتلاف النصر:بالإمكان عقد جلسة نيابية خارج مبنى البرلمان لتمرير تشكيل الحكومة!
نيجيرفان يدعو الأطراف الشيعية للحوار في أربيل
العصائب:الإطار يتعرض إلى ضغوط خارجية لتجديد الولاية للكاظمي
الاتحاد الأوروبي “قلق” من التصعيد السياسي في العراق
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النزاهة النيابية:سيتم استجواب وزير التجارة عن ملف فساد البطاقة التموينية
الموارد المائية النيابية:لن نسمح لتركيا بقطع المياه عن العراق
قوباد:إقرار قانون النفط والغاز من أولويات مفاوضات تشكيل الحكومة المقبلة
الطاقة النيابية:حكومة الإقليم تعمل خارج ضوابط وزارة النفط الاتحادية
تراجع الصادرات النفطية العراقية للهند بسبب سعر النفط الروسي الرخيص
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خلافات الأحزاب الولائية وراء تأخر تشكيل الحكومة
دعوات الإصلاح الصدرية الكاذبة تعزيزاً للنفوذ الإيراني وتكريسا للصنمية
الغمّان زعماء الإطار..العراق آخر ما نفكر به..المناصب والأموال قبلتنا
العملية السياسية على حافة الخطر بعد الإستقالة الصدرية
العراق من إنتاج أكثر من (4)ملايين طن من القمح سنوياً إلى الإستيراد بسبب الفساد والفشل
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