ائتلاف النصر:بقاء عبد المهدي بداية الحرب الأهلية

ائتلاف النصر:بقاء عبد المهدي بداية الحرب الأهلية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعتبرت النائبة عن ائتلاف النصر ندى شاكر، الأحد، الحراك السياسي بإعادة منح الثقة لرئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي بأنه لمصالح سياسية للحصول على المكاسب والدرجات الخاصة، فيما وصفت الحكومة الحالية بـ”الضعيفة” لعدم قدرتها على حماية السيادة الوطنية.وقالت شاكر في تصريح  صحفي، إن “الكتل السياسية تحاول عبر حراك إعادة الثقة بعبد المهدي الحصول على المغانم والمكاسب السياسية”، لافتة إلى إن “المناصب والدرجات الخاصة أصبحت عرضة للبيع وشراء في حكومة الحالية”.وأضافت أن “بقاء عبد المهدي يحقق مصالح بعض القوى السياسية بالحصول على الدرجات الخاصة”، مبينة أن “الحكومة ضعيفة وفاقدة للشرعية منذ بداية الاحتجاجات الشعبية وانتهاك السيادة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية”.وكشفت الجماعة الإسلامية الكردستانية , امس السبت , عن وجود اجماع للقوى السياسية الكردستانية بإعادة منح الثقة لرئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي , واصفة عبد المهدي بانه انجح رئيس وزراء عراقي بعد 2003. 

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