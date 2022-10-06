ائتلاف النصر:تأجيل الزيارة الإطارية إلى الإقليم لبحث تشكيل الحكومة

ائتلاف النصر:تأجيل الزيارة الإطارية إلى الإقليم لبحث تشكيل الحكومة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو ائتلاف النصر حسن البهادلي، الخميس، عن تأجيل زيارة وفد من الاطار التنسيقي الى اقليم كردستان، بخصوص تشكيل الحكومة المقبلة والاتفاق على مرشح رئيس الجمهورية.وقال البهادلي في تصريحات أوردتها وسائل اعلام كردية ، ان “ارسال وفد من الاطار التنسيقي الى اقليم كوردستان تأخر، رغم انه رأي مطروح”، مبينا انه “كان من المفترض أن تبدأ النقاشات بين الاطار التنسيقي والكورد داخل بغداد ويأتي وفد من اقليم كوردستان الى العاصمة، ومن ثم يذهب وفد من الاطار التنسيقي الى اقليم كوردستان”.وأضاف البهادلي ان “هنالك مشكلة حقيقية في ان الحزبين الكورديين، الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني، لم يحسما أمرهم بما يخص موضوع مرشح رئيس الجمهورية، وهو احد اسباب تعطيل الشروع بالمفاوضات مع جميع الكتل السياسي المنضوية تحت تحالف ادارة الدولة”، لافتا الى ان “زيارة وفد الاطار التنسيقي الى اقليم كوردستان، ارجأت لحين حسم ملف رئيس الجمهورية”.

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