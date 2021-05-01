ائتلاف النصر:تحالفنا مع الآخرين ما بعد إعلان نتائج الانتخابات

ائتلاف النصر:تحالفنا مع الآخرين ما بعد إعلان نتائج الانتخابات
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف القيادي في ائتلاف “النصر” عقيل الرديني، السبت (1 أيار 2021)، حقيقة تشكيل تحالف بين رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي، ورئيس تحالف ’’عراقيون’’ عمار الحكيم، ورئيس كتلة النصر النيابية، عدنان الزرفي، يحمل عنوان “قوة الدولة” لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة.وقال الرديني في حديث صحفي، إنه “كان لدى ائتلاف النصر حوارات ومباحثات مع اغلب القوى السياسية من أجل تشكيل التحالفات الانتخابية والسياسية، وتم التركيز خلال هذه الحوارات على بعض القوى السياسية، القريبة من نهج ائتلاف النصر، ومنها (جماعة عمار الحكيم، جماعة عدنان الزرفي، جماعة محمد شياع السوداني) وغيرها، لكن في النهاية لم يتم الاتفاق على تحالف قبل الانتخابات، بل تحالف ما بعد الانتخابات”.وبين، أن “ائتلاف النصر، سوف يخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة بشكل منفرد، دون أي تحالف”.ولفت إلى أن “تحالف (قوة الدولة)، ربما سيكون ما بعد الانتخابات، ويكون تحالف سياسي من أجل تشكيل الكتلة الأكبر، ولا وجود حتى الآن هذا التحالف، وهذا الأمر ربما سيكون موجود على الأرض ما بعد الانتخابات”.

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