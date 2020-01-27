ائتلاف النصر:تحالفي سائرون والفتح يفرضان شروطا تعجزية على مرشحي رئاسة الوزراء

ائتلاف النصر:تحالفي سائرون والفتح يفرضان شروطا تعجزية على مرشحي رئاسة الوزراء
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أتهم ائتلاف النصر برئاسة حيدر العبادي، الاثنين، كتلا سياسية كبيرة لم يسمها بفرض شروط تعجزية على مرشحي رئاسة الوزراء، مشيرا إلى أن تلك الأطراف تعمل على “تسويف” مطالب المتظاهرين.وقال النائب عن التحالف فالح الزيادي في تصريح  صحفي، إن “هناك مسؤولية وتقصير واضح لكتل سياسية معينة بقضية اختيار رئيس الوزراء جديد للبلاد”، محملا “كتلا كبيرة مسؤولية التشبث بالمصالح الضيقة وفرض شروط مسبقة على بعض المرشحين لرئاسة الوزراء”.وأضاف الزيادي، أن “المصالح الضيقة والشروط المسبقة على بعض المرشحين اهم العوامل التي تؤخر عملية تشكيل الحكومة”، مشيرا إل أن “بعض الأطراف السياسية التي لديها تمثيل برلماني كبير داخل مجلس النواب تفرض شروطا تعجيزية على بعض المرشحين لرئاسة الوزراء”.واتهم الزيادي تلك الأطراف بمحاولة “العمل على تسويف مطالب المتظاهرين في اختيار شخصية وطنية قادرة على تشكيل حكومة تكنوقراط”.

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