ائتلاف النصر:تشكيل لجنة بين التيار الصدري والإطار التنسيقي لتشكيل الحكومة المقبلة

ائتلاف النصر:تشكيل لجنة بين التيار الصدري والإطار التنسيقي لتشكيل الحكومة المقبلة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف القيادي في ائتلاف النصر فلاح الخفاجي , الاحد , عن تفاصيل الاجتماع الثاني لقوى الاطار التنسيقي والتيار الصدري الثلاثاء المقبل في منزل مقتدى الصدر, مبينا أن الاجتماع سيشهد تشكيل لجان مشتركة لتحديد ملامح المرحلة المقبلة.وقال الخفاجي في تصريح صحفي ان ” الاجتماع الثاني لقوى الاطار والتيار الصدري سيعقد الثلاثاء المقبل بعد الاجتماع الأول الذي عقد في منزل رئيس تحالف الفتح هادي العامري للتوصل الى رؤية موحد للعملية السياسية المقبلة”.وأضاف ان “اجتماع الثلاثاء المقبل سيشهد تشكيل لجان مشتركة لتحديد ملامح المرحلة المقبلة”، مبينا أن “اللجان ستقوم بعرض نتائجهم على زعماء القوى السياسية”.

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