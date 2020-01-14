ائتلاف النصر:جهات مفلسة تسعى لترويج مشروع بايدن

ائتلاف النصر:جهات مفلسة تسعى لترويج مشروع بايدن
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- اتهم ائتلاف النصر برئاسة حيدر العبادي، الثلاثاء، “جهات مفلسة سياسيا” بمحاولة الترويج لمشروع نائب الرئيس الأميركي السابق جو بايدن السابق بشان الاقلمة بهدف تسويق نفسها، معتبرا أن الحديث عن انشاء الإقليم السني ترويج اعلامي الهدف منه جس النبض.وقال النائب عن الائتلاف فالح الزيادي في تصريح صحفي، إن “هناك جهات افلست سياسيا تحاول، اليوم، الترويج لمشروع بايدن بشأن تقسيم العراق والاقلمة بهدف تسويق نفسها مجددا لجمهورها”، مبينا ان “غالبية الشعب العراقي ضد تقسيم العراق”.وأضاف الزيادي، أن “ العراق قدم تضحيات جسيمة ولايمكن لأي سياسي القفز على تضحيات العراقيين من خلال طرح فكرة الاقلمة سواء داخل المحافظات الغربية أو الجنوبية”، مشيرا إلى أنه “لا توجد لغاية الان شخصيات معينة أبدت رغبتها بشكل واضح انها مع توجه الإقلمة بل هو مجرد جس نبض”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *