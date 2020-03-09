ائتلاف النصر:حراك سياسي لتشكيل “الكتلة الأكبر”

ائتلاف النصر:حراك سياسي لتشكيل “الكتلة الأكبر”
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف النائب عن ائتلاف النصر رياض التميمي، الاثنين، عن حراك سياسي لتشكيل تحالف يمثل الكتلة الأكبر داخل مجلس النواب.وقال التميمي، إن “هناك حراكاً من بعض الكتل السياسية المؤثرة لتشكيل تحالف يمثل الكتلة الأكبر في البرلمان”، مؤكداً “ضرورة تبني جهة سياسية مرشح رئاسة الوزراء لتتحمل مسؤولية اختيارها”.وشدد على “أهمية اختيار مرشح لرئاسة الوزراء يلبي مطالب المتظاهرين وقادر على تشكيل حكومة إصلاحية بناءة”.يشار إلى أن كتلة الحكمة النيابية كشفت في وقت سابق عن وجود حراك نيابي للضغط على القادة السياسيين لترشيح شخصية من الشباب لرئاسة الوزراء.يذكر ان الكتلة الاكبر هي التي تحصل على أعلى الاصوات الانتخابية ولكن المحكمة الاتحادية وفق تفسيرها في عام 2010 لغرض تمرير حكومة المالكي رغم فوز اياد علاوي فسرت الكتلة الاكبر هي التي تتشكل في أول جلسة نيابية عبر تحالفات سياسية.

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