ائتلاف النصر:حسم المرشح لرئاسة الحكومة الجديدة بعد العيد

ائتلاف النصر:حسم المرشح لرئاسة الحكومة الجديدة بعد العيد
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد ائتلاف النصر بزعامة حيدر العبادي , الأربعاء , ان اجتماع قادة الاطار التنسيقي لم يطرح امامه أي اسم لمرشح رئاسة الوزراء بشكل رسمي وما تتناقله بعض القوى السياسية من ترشيح أسماء مجرد رغبات خاصة , مشيرا الى ان مبادرة الائتلاف لاقت قبولا من غالبية قوى الاطار التنسيقي بشان شكل الحكومة المقبلة …وقال المتحدث باسم الائتلاف احمد الوندي في تصريح  صحفي . ان “الترويج الإعلامي لبعض الشخصيات السياسية حول طرح أسمائهم لدى قادة الاطار التنسيقي مجرد رغبات خاصة ببعض القوى السياسية ولن يتم طرح أي اسم خلال اجتماع قادة الاطار التنسيقي الأخير ” .وأضاف ان ” قادة الاطار التنسيقي حريصون على حسم الاتفاق على تسمية رئيس الوزراء المقبل قبل عيد الاضحى المبارك او بعده مباشرة مع وجود تدخل إيجابي للاطار التسيقي لدى الحزبين الكرديين الوطني والديمقراطي لحسم الاتفاق على شخصية رئيس الجمهورية المقبل حتى يتم تكليف مرشح الاطار مباشرة بعد التصويت على رئيس الجمهورية “.من جانب اخر اكد الوندي ان ” مبادرة الائتلاف لاقت قبولا من غالبية قوى الاطار التنسيقي وعدد من القوى السياسية الأخرى بشان شكل الحكومة المقبلة” . 

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