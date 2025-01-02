ائتلاف النصر:حكومة السوداني “صامتة” أمام الاحتلال التركي لشمال العراق

ائتلاف النصر:حكومة السوداني “صامتة” أمام الاحتلال التركي لشمال العراق
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق-  قال المتحدث باسم ائتلاف النصر عقيل الرديني ،الخميس، إن “توغل تركيا في شمال العراق وانشاء نقاط ومواقع عسكرية ثابتة لها يعد من أكبر المخاطر التي تهدد أمن العراق في المستقبل، وللأسف الشديد لا توجد جدية في التعامل مع هذا الملف، حيث لم يضع العراق اي قيود على الأماكن أو التوقيتات التي تتحرك فيها القوات التركية داخل أراضيه وهذا أمر خطير جداً”، مردفاً ان “العمليات العسكرية التركية تعدت حدود محاربة حزب العمال الكردستاني وتوغل قواتها بات يأخذ أشكالاً وأبعاداً مختلفة على طول الشريط الحدودي، وبالتالي فان الأتراك لديهم أطماع واضحة بالعراق وقد تؤدي عملياتهم إلى تصادم مسلح بين البلدين”.

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