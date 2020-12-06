ائتلاف النصر:حكومة الكاظمي ما زالت “تجامل” حكومة الإقليم بشأن إيرادات النفط والمنافذ

ائتلاف النصر:حكومة الكاظمي ما زالت “تجامل” حكومة الإقليم بشأن إيرادات النفط والمنافذ
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اتهم النائب عن تحالف النصر فالح الزيادي ، الاحد ، الحكومة بمجاملة اقليم كردستان بملف واردات النفط ، مبينا أن كثرة الحوارات بين المركز والإقليم تحول دون جدوى الضحية هو المواطن.وقال الزيادي في تصريح  صحفي، إن “الدستور العراقي هو الفيصل في حل الخلافات بين الإقليم والمركز”، مبينا أن “المجاملة المستمرة للاقليم على حساب المحافظات في الوسط والجنوب أن لا يكون الضحية هو المواطن”.وأضاف أن “الملاحظ لدينا هو كثرة الحوارات بين الطرفين دون جدوى بسبب مجاملة الإقليم من قبل الحكومة بعدم تسليم واردات النفط”، لافتا إلى أن “الحل الوحيد هو الالتزام الطرفين وعدم المجاملة على حساب ابناء الشعب العراقي”.وكان رئيس لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط حازم الخالدي أكد في تصريح سابق  السعي إلى وضع فقرات في موازنة ٢٠٢١ تلزم كردستان بتسديد واردات النفط. 

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