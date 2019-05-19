ائتلاف النصر:خيار المعارضة حاليا في “الثلاجة”

ائتلاف النصر:خيار المعارضة حاليا في “الثلاجة”
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد ائتلاف النصر برئاسة حيدر العبادي، الأحد، انقطاع الاتصالات بين الأخير ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي، وفيما أكد استمراره بدعم الحكومة، اشار إلى أن خيار المعارضة مايزال مبكرا.وقال القيادي بالائتلاف جاسم العلياوي في بيان ، إن “الاتصالات بين رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي شبه مقطوعة”، عازيا ذلك إلى “حاشية عبد المهدي”.وأضاف العلياوي، أن “هناك حالة من الامتعاض من سياسات عبد المهدي داخل مكونات تحالف الإصلاح بسبب تعامله مع كتل دون أخرى  يعني سائرون والفتح”، مؤكدا أن “ ائتلاف النصر مايزال داعما للحكومة”.وبشأن التسريبات التي تحدثت عن وجود رسالة خطية من عبد المهدي لبعض اطراف تحالف الاصلاح باشراكهم في الحكومة، اوضح العلياوي أنه “لم تكن هناك رسالة بمعنى الرسالة ولكن هناك أتصالات متبادلة بين هذه الأطراف”.واشار إلى أنه “من المبكر اتخاذ قرار بشأن ذهابنا للمعارضة لعدم وضوح الرؤية وفق المعطيات السياسية”، مؤكدا في الوقت نفسه أن “خيار الذهاب الى المعارضة مطروح بقوة، كما أننا مهيئون للعب الدور الأساس في تشكيل المعارضة وتبني المشروع الوطني لانقاذ العملية السياسية”.

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