ائتلاف النصر:دعمنا للكاظمي لن يستمر طويلاً

ائتلاف النصر:دعمنا للكاظمي لن يستمر طويلاً
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اتهم ائتلاف النصر برئاسة حيدر العبادي، الثلاثاء، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بـ”الإخفاق” في تحقيق اي انجاز في برنامجه الحكومة، مبينا ان دعمه للكاظمي لن يستمر طويلا.وقالت المتحدثة باسم الائتلاف آيات مظفر نوري في تصريح صحفي،ان “ائتلافها دعم الكاظمي في بداية تشكيل الحكومة الا ان الدعم لن يدم طويلا سيما مع عدم تحقيق اي انجاز”.وأضافت نوري، انه “ومع بدء انطلاق التظاهرات لم نرى تقديم قتلة المتظاهرين الى العدالة كما وعد او لم يحقق اي انجاز في الاصلاح السياسي “.واوضحت ان ” الحكومة جاءت من اجل فرض السيطرة واستقرار الاوضاع الامنية قبل الانتخابات المبكرة الا ان الامور تتجه للتصعيد مع عدم دفع رواتب الموظفين وسوء الادارة”.

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