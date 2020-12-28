ائتلاف النصر:دون إلغاء الحشد الشعبي لن يستقر العراق

ائتلاف النصر:دون إلغاء الحشد الشعبي لن يستقر العراق
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- طالب ائتلاف النصر، اليوم الاثنين، بحصر السلاح بيد الدولة وحذر من تحويل العراق الى ساحة حرب مفتوحة.وذكر المكتب الاعلامي لائتلاف النصر في بيان : “نطالب جميع القوى بالإمتثال لمنطق الدولة والإحتكام الى شرعيتها، بما فيه الإلتزام الحقيقي والجاد لحصر السلاح بيدها ووفق قوانينها ومؤسساتها”.واعتبر: “أي تصرف خارج إرادة مؤسسات الدولة هو خروج عن القانون وتمرد على الدولة وشرعيتها ومصالحها في إشارة ضمنية للحشد الشعبي، وهذا ما عبّرت عنه المرجعية الدينية العليا عندما طالبت بإتخاذ إجراءات مشددة لحصر السلاح بيد الدولة، والوقوف بحزم أمام التدخلات الخارجية في شؤون البلد”.واضاف البيان أنّ “سيادة الدولة وأمن شعبها ومصالحه يجب أن لا تخضع للإجتهادات وصراع المصالح وحرب الأجندات، للدولة مؤسساتها الشرعية (التشريعية والتنفيذية والقضائية) وعلى الجميع الإحتكام الى سياقاتها والخضوع لمنطقها، فليس خارج الدولة سوى الفوضى والإستلاب”.واشار الى ان “حماية البعثات الدبلوماسية جزء من إلتزامات الدولة وواجباتها وفقاً للقانون الدولي والمسؤولية الإخلاقية، وليس من الجائز جر العراق الى منطقة العزلة والعقوبات الدولية”. ولفت الى انه “ليس بمصلحة أحد جعل العراق ساحة صراع منفلت، ونحذر جميع الأطراف الإقليمية والدولية من تحويل العراق الى ساحة حرب مفتوحة، فلا يمكن التكهن بمديات الكارثة التي ستلحق بالمنطقة والعالم إن خرج الصراع عن “السيطرة.واختتم البيان: “تعيش دولتنا اليوم أشد أزماتها الإقتصادية والسيادية، ومن واجب الجميع دعمها وتقويتها والعمل على حياديتها بصراع المحاور، لضمان وحدتها وأمنها وإزدهارها”.

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