ائتلاف النصر:زيارات عبد المهدي الخارجية “مهمة”

ائتلاف النصر:زيارات عبد المهدي الخارجية “مهمة”
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- ثمن ائتلاف “النصر”، برئاسة حيدر العبادي، الثلاثاء (30 نيسان 2019)، دور رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، في توثيق علاقات العراق بمحيطه الاقليمي والدولي، فيما دعا مجلس النواب الى عدم تقييد حركته.وقالت النائبة عن الائتلاف، ندى شاكر جودت، في حديث صحفي، إن “الزيارات التي يجريها رئيس الوزراء مهمة، من أجل انفتاح العراق على الأفق العربي وكذلك الحال الاقليمي والدولي”.وأضافت، أن “تحركات عبد المهدي ذات جدوى لانها مهمة، ومدروسة، وباستشارة من رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان، وهي عامل مهم لتوثيق العلاقة وتحسين الوضع الاقتصادي للبلاد عبر استقطاب الشركات العربي والعالمية”.وأوضحت، أن “الزيارات والاتفاقات التي تتم هي موثقة وغير مخفية، بالتالي ليست هناك حاجة الى استضافة عبد المهدي في البرلمان لتوضيح تلك الزيارات”، منوة إلى أن “مجلس النواب مطالب بعدم تقييد حركة رئيس الوزراء”.ودعت الكتل السياسية التي لديها تحفظ على زيارته لبعض الدول، الى “مخاطبة رئيس الوزراء بهذا الشأن من اجل توضيح الامر لهم”.وكان رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، قد وقع عدة اتفاقيات، وتفاهمات ثنائية، مع كل من مصر، والأردن، والسعودية، وإيران، بمجالات اقتصادية وتجارية عدة، قبل أن يغادر بجولة اوربية، الاثنين (29 نيسان 2019)، تشمل ألمانيا وفرنسا.

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