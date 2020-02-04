ائتلاف النصر:صالح سيصادق على قانون الانتخابات الجديد حال إكمال ملاحقه

ائتلاف النصر:صالح سيصادق على قانون الانتخابات الجديد حال إكمال ملاحقه
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- وضح ائتلاف النصر، الثلاثاء، سبب عدم مصادقة رئيس الجمهورية برهم صالح على قانون الانتخابات الجديد ونشره بجريدة الوقائع الرسمية.وقالت النائبة عن الائتلاف ندى شاكر في تصريح صحفي، إن “سبب عدم مصادقة صالح على قانون الانتخابات الجديد حصل لانتظاره إرسال ملحق يتعلق بتنظيم عمل الدوائر الانتخابية”، لافتة إلى إن “صالح سيصادق على قانون الانتخابات وملحق الدوائر الانتخابية بوقت واحد”.وأضافت أن “رئاسة مجلس النواب أكملت الجداول المتعلقة بالدوائر الانتخابية وستعرضها للتصويت داخل مجلس النواب”، مبينة أن “رئاسة البرلمان سترسل ملحق الدوائر الانتخابية لرئاسة الجمهورية لغرض المصادقة عليها بعد التصويت الذي سيتم خلال الفصل التشريعي الجديد”.وكان مجلس النواب قد صوت، في وقت سابق، على تعديل قانون الانتخابات النيابية باعتماد الدوائر الانتخابية المتعددة.

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