ائتلاف النصر:طريقة إعلان النتائج الانتخابية من قبل المفوضية كانت مربكة

ائتلاف النصر:طريقة إعلان النتائج الانتخابية من قبل المفوضية كانت مربكة
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- وصف ائتلاف النصر برئاسة حيدر العبادي، الاحد، طريقة اعلان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات للنتائج بانها مربكة، مؤكدا الحاجة لرسالة اطمئنان.وقال المتحدث باسم الائتلاف عقيل الرديني في حديث صحفي :ان” انتخابات تشرين الاول افروت نتائج غير متوقعة هناك من سلم بها وهناك من اعترض والسبب هي اجراءات المفوضية من خلال طريقة اعلان النتائج والتي كانت مربكة وليست سلسلة”.وأضاف الرديني، أن “الاشرطة التي قدمتها المفوضية لمراقبي القوى السياسية والمرشحين لم تكن مطابقة مع النتائج الاولية ما خلق شك دفع الى التصعيد”.وأوضح، أن “ائتلاف النصر ليس مع التصعيد وهو يدعم التهدئة على ان تتخذ المفوضية كل الاجراءات لطمأنة الشارع العراقي حيال نتائج الانتخابات وان تجيب عن كل التساولات وتقدم ما يبرهن بان النتائج التي اعلنتها حقيقية”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *