ائتلاف النصر:عبد المهدي “أسير” الأحزاب المتنفذة

ائتلاف النصر:عبد المهدي “أسير” الأحزاب المتنفذة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت القيادية في الائتلاف النصر النائبة ندى شاكر جودت ، الأحد، أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لايزال أسير الكتل السياسية٫ مبينة أن عبد المهدي ليس لديه القدرة على تقديم مرشح مستقل لوزارة التربية دون موافقة الكتل.وقالت جودت في تصريح صحفي: ان “الأيام القليلة المقبلة ستشهد بدء العام الدراسي الجديد ووزارة التربية دون وزير بسبب المحاصصة”.وأضافت ان “غياب الإرادة وانصياع عبد المهدي للكتل السياسية ادى الى إنتاج حكومة محاصصاتية بعيدا عن متطلبات ورغبات الشارع العراقي “.ولفتت جودت إلى أن “حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي مكبلة ولايمكنها تقديم شيئ مالم تخرج عن أسرها وتعلن استقلاليتها عن رؤساء وزعماء الكتل السياسية”.

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