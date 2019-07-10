ائتلاف النصر:عبد المهدي خائن وغير أمين على أموال الشعب

ائتلاف النصر:عبد المهدي خائن وغير أمين على أموال الشعب
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- هددت ندى شاكر جودت النائبة عن  ائتلاف النصر الذي يتزعمه حيدر العبادي، الأربعاء، 10 تموز، 2019، باستجواب رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي وحكومته، بسبب عدم التزامها بتنفيذ قانون موازنة 2019، وفقراته المتعلقة باقليم كردستان.وقالت جودت، في حديث صحفي، إنه “في جلسة البرلمان المقرر عقدها يوم ، الخميس 11 تموز 2019، ستتم استضافة وزيري النفط والمالية، بحضور ممثل الحكومة في البرلمان، لغرض مناقشة ومعرفة سبب عدم تطبيق فقرات قانون موازنة 2019 المتعلقة بتسليم الاقليم واردات النفط الى بغداد، مقابل اعطاءها الأموال، فلغاية الآن لم يصل لتر واحد من النفط لشركة سومو”.وبينت جودت، أنه “بعد الاستضافة، وسماع تبريرات الحكومة، سوف يكون لنا موقف، وغير مستبعد جداً التوجه الى استجواب عبدالمهدي وحكومته، بسبب عدم تنفيذها لقانون موازنة 2019، وهذا الشيء مطروح بقوة وبدعم من اغلب النواب من كتل سياسية مختلفة”.وفي وقت سابق تحدث عضو مجلس النواب يوسف الكلابي عن ما اسماها بالمعلومات الصادمة التي تخص تصدير النفط في إقليم كردستان فيما اشار الى ان 77% من النفط المصدر يذهب الى اسرائيل.وقال الكلابي في مقابلة متلفزة  ان” مجلس النواب امام منعطف خطير في اتخاذ القرارات، اما ان يكون مجلسا لتمرير القوانين واعضائه عبارة عن {دمى} تنفذ ماريد، او ان يكون مجلسا ممثلا للشعب قادرا على اتخاذ قرارات جريئة من شماله الى جنوبه”.وأضاف” ليس لدينا مع كردستان سوى الخير وهو ضمن خارطة العراق الموحد وندعم مطالبه على ان تكون ضمن السياقات القانونية والدستورية”، موضحاً ان” الإقليم الزم نفسه للحكومة على تسليم اكثر من 250 الف برميل نفطي يومياً، ووزارة النفط تؤكد عدم استلامها برميلا واحداً”.وتابع الكلابي” ما يصدره الإقليم من نفط يحتسب من حصة العراق، والحكومة الاتحادية لم تقطع الموازنة عن الإقليم في 2014 الا بعد تخلفها عن تسليم النفط”.وأشار ان” حكومة كردستان تعاقدت مع شركات اجنبية دون الرجوع الى بغداد، وقدمنا طلبا لرئيس مجلس النواب باستضافة وزير المالية فؤاد حسين في الجلسة الا انه وجه اللجنة المالية باستضافته”، لافتاً الى ان” وجود وزير المالية في اللجنة المالية لم يمثل الحكومة الاتحادية بل يمثل إقليم كردستان”.وزاد الكلابي” نحن ندعم شعباً لا حزباً ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي أنصف الكرد واعطاهم حقوقهم، والصفقات السياسية قائمة في تشكيل الحكومة وإدارة الدولة عامة”، كاشفاً ان” الإقليم صدر اكثر من نصف مليون برميل في 2016، 77% من النفط الإقليم يصدر الى إسرائيل”.واختتم الكلابي بالقول” تصدير الإقليم من النفط يحسب على حصة العراق في {أوبك}، والعراق يخسر مليون و100 الف دولار يوميا بسبب نفط الإقليم، وماحدث هو العكس فالإقليم صدر النفط برغم انف الحكومة”.

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