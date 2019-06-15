ائتلاف النصر:عبد المهدي سيسبب خسارة مالية للعراق بقيمة 30 تريليون دينار

ائتلاف النصر:عبد المهدي سيسبب خسارة مالية للعراق بقيمة 30 تريليون دينار
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- حذرت عضو مجلس النواب عن ائتلاف النصر، هدى سجاد، السبت (15 حزيران 2019)، رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، من اتخاذ قرار بالتنازل الدعوى المقامة ضد تركيا، بخصوص شراء النفط من إقليم كردستان.وقالت النائب هدى سجاد في مؤتمر صحفي مشترك، إن “الدستور اناط الحفاظ على الثروات الوطنية بممثلي الشعب المنتخبين، وحريصون على متابعة الدعوى القضائية التي اقامتها الحكومة السابقة على الجمهورية التركية لشراء النفط المصدر من حكومة اقليم كردستان دون مراعاة الاتفاقية الموقعة عام 2010 والتي تلزم الحكومة التركية بالتعامل الرسمي مع حكومة المركز بشكل مباشر لبيع الحصة النفطية من اقليم كردستان”.وأضافت، أن “المحكمة الدولية في باريس عقدت اجتماعات متتالية خلصت إلى تحديد يوم 24 نيسان الماضي موعداً لجلسة استماع”، واكدت ضرورة “متابعة هذه الدعوى حيث قدمنا سؤالاً برلمانياً الى رئيس مجلس الوزراء لإعلامنا بالإجراءات الحكومية للتعاطي مع هذه الدعوى”.وحذرت سجاد من أن “أي تنازل عن هذه الدعوى القضائية سيخسر العراق ربع موازنته المالية، أي ما يقارب 30 تريليون دينار عراقي”، مبينة أن “كتلة ائتلاف النصر النيابية داعمة بقوة لهذا المطلب ومتابعة للملف القضائي”.وأوضحت، أنه “اليوم تم تشكيل لجنة خاصة لمتابعة الدعوى القضائية تضم اعضاء 4 لجان نيابية مشتركة تكون رئاستها لمن وجه السؤال البرلماني الى رئيس مجلس الوزراء”.

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