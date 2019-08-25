ائتلاف النصر:عبد المهدي يسعى لبناء دولة عميقة جديدة بدلا من القديمة

ائتلاف النصر:عبد المهدي يسعى لبناء دولة عميقة جديدة بدلا من القديمة
آخر تحديث:

بغداد/شبكة أخبار العراق- حذر تحالف النصر الذي يتزعمه حيدر العبادي، الأحد، من احتمال بناء دولة عميقة جديدة بدلاً من القديمة.وقالت المتحدثة باسم التحالف، آيات مظفر نوري في حديث صحفي، إن “تعيينات رئيس الوزراء في الدرجات الخاصة والمستشارين والمفتشين العموميين أمر يثير اللغط بين السلطتين التشريعية والتنفيذية”، محذرةً من “احتمال بناء دولة عميقة جديدة بدلاً من القديمة”.ولفتت نوري، إلى أن “توزيع هذه المناصب يتم على أساس محاصصة جديدة”، مشددةً على “ضرورة الحفاظ على مكتسبات المرحلة الماضية”، في إشارة إلى فترة حكم العبادي (2014 – 2018).وأضافت أنّ “الحكومة السابقة تمكّنت من توفير 18 مليار دولار لخزينة الدولة العراقية نتيجة لسياسة الترشيد التي اتبعتها وإلغاء بعض المناصب”، متسائلةً عن “جدوى إعادة العمل بمناصب ألغيت في السابق على الرغم من أنها تتطلّب المزيد من الإنفاق المالي”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *