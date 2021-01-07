ائتلاف النصر:عدم أعتراف حكومة الإقليم بالجيش العراقي “إساءة كبيرة” للحكومة الاتحادية

ائتلاف النصر:عدم أعتراف حكومة الإقليم بالجيش العراقي “إساءة كبيرة” للحكومة الاتحادية
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- علق ائتلاف النصر، بزعامة حيدر العبادي، الخميس، على ’’عدم اعتراف’’ اقليم كردستان بعيد الجيش العراقي.وقال الائتلاف في بيان ، إنه “يرفض وبشدة خطوة سلطات إقليم كردستان بعدم الاعتراف بتاريخ 6 كانون الثاني كعيد للجيش العراقي الباسل، ويعتبر إعلانه بعدم الاعتراف بهذا اليوم إساءة للجيش العراقي كونه جيشاً وطنياً اتحادياً”.واضاف البيان أن “الإقليم برمته هو جزء من الدولة العراقية ومن سلطاتها ومؤسساتها وسيادتها”، داعيا لـ”إيقاف هذا السلوك المخالف للدستور ولمقتضيات النظام الفدرالي”.وطالب لائتلاف  “سلطات إقليم كردستان بإعادة النظر بسلوكها السياسي والإداري مع الدولة الإتحادية، تاسيساً للوحدة والتعايش والسيادة الوطنية التي هي بصالح جميع أبناء العراق على تنوعهم الديني والقومي والمذهبي”.وكان شيرزاد حسن عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، اكد الثلاثاء (5 كانون الثاني 2021)، أكد ان الاقليم لن يحتفل بعيد الجيش العراقي .وأعلنت حكومة إقليم كردستان أن يوم امس الأبعاء دوام رسمي في جميع المؤسسات الحكومية رغم تعطيل الدوام ببقية انحاء العراق بمناسبة عيد الجيش.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *