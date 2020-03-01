ائتلاف النصر:علاوي سيقدم تنازلات للقوى المعارضة بغية تمرير حكومته

ائتلاف النصر:علاوي سيقدم تنازلات للقوى المعارضة بغية تمرير حكومته
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشفت عضو مجلس النواب ندى شاكر جودت , الاحد, عن بدء رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي جولة مفاوضات أخيرة مع السنة والكرد وكتلة شيعية, مرجحة ان يقوم علاوي بتقديم تنازلات لتلك القوى.وقالت جودت في تصريح  صحفي، إن “رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي بدء اتصالاته ومفاوضاته الأخيرة مع قوى التحالف الكردستاني واتحاد القوى وائتلاف دولة القانون بشكل مباشر او عن طريق فريقه التفاوضي لغرض تغير مواقفهم قبل بدء الجلسة”.وأضافت ان “إصرار تلك القوى ربما سيدفع علاوي الى تقديم تنازلات لاجل تمرير كابينته وهذا خطأ كبير سيقع فيه في حال قبولة بتقديم التنازلات”، مشيرة إلى أن “تلك الكتل طلبت منه توزير شخصيات في حكومة عادل عبد المهدي المستقيلة”.

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