ائتلاف النصر:علاوي سيواجه ضغوط في الخفاء من قبل تحالفي سائرون والفتح

بغداد/شبكة أخبار العراق- رأت النائبة عن ائتلاف “النصر”، ندى شاكر جودت، الإثنين (03 شباط 2020) أن رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة، محمد توفيق علاوي، أمامه مهمة صعبة وهي اختيار كابينته الوزارية.

وقالت جودت في حديث صحفي، إن “الكتل التي اختارت علاوي ستضغط عليه في الخفاء من أجل الحصول على المكاسب السياسية، كما حدث في عملية اختيار رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي”.

وأضافت أن “المهمة أمام علاوي صعبة جداً، في ظل وجود تنافس سياسي على الاستحقاقات، ومن ثم سيواجه مشكلة معقدة ربما تستمر لأشهر حتى يتمكن من تشكيل كابينته الوزارية”.

وأوضحت، أن “الإيفاء في التعهدات التي وعد بها المتظاهرين أمر صعب، في ظل الفترة القصيرة التي سيدير فيها الحكومة المؤقتة”.