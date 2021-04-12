ائتلاف النصر:على الحكومة الإبتعاد عن المجاملات في تعاملها مع الإقليم

ائتلاف النصر:على الحكومة الإبتعاد عن المجاملات في تعاملها مع الإقليم
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- دعا ائتلاف النصر، الاثنين، الحكومة الى الالتزام بتطبيق بنود الموازنة والدستور خلال التعامل مع اقليم كردستان، مبينا ان زيارة رئيس الاقليم نيجرفان بارزاني لبغداد جاءت لضمان حقوق الاقليم في الموازنة.وقالت المتحدثة باسم الائتلاف ايات المظفر في تصريح  صحفي، ان “تطبيق الدستور وبنود الموازنة كفيل بانهاء الخلافات السياسية مع الاقليم”.واضافت انه “وفي وقت سابق جاملت بعض الحكومات المتعاقبة اقليم كردستان من اجل الحصول على مكاسب سياسية”.واشارت الى ان ” زيارة رئيس الاقليم نيجرفان بارزاني لبغداد جاءت لضمان حقوق الاقليم في الموازنة وعلى الحكومة وضع النقاط على الحروف خلال تعاملها مع الاقليم”.

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