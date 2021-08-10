ائتلاف النصر:على الكاظمي أن لايصبح نادلاً إقليمياً

ائتلاف النصر:على الكاظمي أن لايصبح نادلاً إقليمياً
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد عضو ائتلاف النصر علي السنيد، ترحيب ائتلافه بانعقاد مؤتمر “الجوار الإقليمي” ودعمه لأي جهد لترسيخ الإستقرار والتعاون والسلام بالمنطقة، والذي سينعكس إيجاباً على جميع الشعوب.وطالب السنيد مَن بيده القرار اليوم، وعي دقة المعادلة الإقليمية الدولية لتحقيق مصالح العراق وفق حسابات متوازنة وحكيمة وقوية بذات الوقت. فالعراق ليس “طاولة” لقاء صماء، ومن الخطأ ممارسة السياسة من خلال “دور النادل”، للعراق أوراق قوة ستراتيجية يمكنه بها قيادة المنطقة إلى الإستقرار او الفوضى، وعلى دول المنطقة وعي دور العراق جيداً والإختيار بين عراق قوي يوازن صراع الاستراتيجيات، وعراق ضعيف وتابع يجر دول المنطقة إلى الصِدام والفوضى لا محالة. وعلى قادة القرار العراقي وعي أهمية الدور العراقي، وعدم الإستسلام لدور “النادل” السياسي.وأشار السنيد، إلى أنّ حيدر العبادي أول مَن فك عزلة العراق الإقليمية الدولية، إنطلاقاً من موقع القوة وليس دور” النادل السياسي”، وذلك من خلال إعتماده نظرية “عراق المركز” لا العراق التابع أو المنحاز أو المستجدي.

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