ائتلاف النصر:قوى إطارية تسعى لتقرب وجهات النظر بين المالكي والسوداني

ائتلاف النصر:قوى إطارية تسعى لتقرب وجهات النظر بين المالكي والسوداني
آخر تحديث:

بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد المتحدث باسم ائتلاف النصر، سلام الزبيدي، اليوم الثلاثاء، أن اجتماع الإطار التنسيقي الذي عُقد يوم أمس ناقش بشكل موسع ملف حسم مرشح منصب رئيس الوزراء المقبل، مبيناً أن التنافس بين نوري المالكي ومحمد شياع السوداني ما زال قائماً ولم يُحسم حتى الآن.وقال الزبيدي في تصريح صحفي، إن “قوى الإطار التنسيقي اختزلت قائمة المرشحين لرئاسة الوزراء إلى أربعة أسماء فقط، اثنان معلنان وهما مرشح ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ومرشح تحالف الإعمار والتنمية محمد شياع السوداني”، مشيراً إلى أن “الإطار فضّل التحفظ على الكشف عن الاسمين الآخرين”.وأضاف أن “الاسمين غير المعلنين سيجري اللجوء إلى أحدهما في حال تعذر التوصل إلى اتفاق نهائي بين المالكي والسوداني”، لافتاً إلى أن “اجتماع الإطار الذي عُقد أمس الاثنين في منزل السوداني شهد نقاشات معمقة حول ملف رئاسة الوزراء”.وأوضح الزبيدي أن “قوى فاعلة ومؤثرة داخل الإطار التنسيقي سعت خلال الاجتماع إلى تقريب وجهات النظر بين المالكي والسوداني، ونجحت في تحقيق تفاهمات متقدمة بين الطرفين، إلا أنها لم تصل إلى اتفاق نهائي حتى الآن”.يذكر أن قادة الإطار التنسيقي عقدوا اجتماعهم الدوري رقم (224)، أمس الاثنين، في منزل محمد شياع السوداني، حيث ناقشوا عدداً من الملفات المهمة، من بينها ملف تشكيل الحكومة واختيار رئيس الوزراء المقبل. 

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *