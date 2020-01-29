ائتلاف النصر:كتل سياسية تسعى للإبقاء على عبد المهدي

ائتلاف النصر:كتل سياسية تسعى للإبقاء على عبد المهدي
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اكدت النائب عن ائتلاف النصر ندى شاكر جودت، الاربعاء، ان الاختلاف في تمرير المصالح بين رئيس الجمهورية برهم صالح والكتل السياسية اسقط جميع مرشحي رئاسة الحكومة، مبينة ان بعض الجهات الخارجية تحاول ابقاء العراق متوترا من اجل استهداف المقرات الامنية بسهولة.وقالت شاكر في تصريح  صحفي، ان “المفاوضات بين رئيس الجمهورية برهم صالح والكتل السياسية تتضارب بسبب المصالح وتسببت في اسقط معظم المرشحين”.واضافت ان “بعض الجهات الخارجية تسعى لابقاء العراق على ما هو عليه دون حكومة من اجل تنفيذ عمليات ضد القوات الامنية دون اي ردع او اعتراض”.واوضحت ان “ابقاء العراق دون حكومة منذ عدة اشهر يثير العشرات من الاستفهامات ابرزها هل تسعى الكتل السياسية على ابقاء رئيس الوزراء تصريف الاعمال عادل عبد المهدي في السلطة او تسعى لتسويف قضية الانتخابات المبكرة”.

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