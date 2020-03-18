ائتلاف النصر:لايحق للقوى الشيعية الولائية لإيران أن تتكلم بالوطنية وترفض الزرفي

ائتلاف النصر:لايحق للقوى الشيعية الولائية لإيران أن تتكلم بالوطنية وترفض الزرفي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد القيادي في ائتلاف النصر، أحمد الحمداني، الاربعاء (17 اذار 2020)، انه لا يحق لأي من القوى السياسية الاعتراض على تكليف عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة فيما اشار الى ان لدى المعترضين مشروعاً لاطالة امد الازمة السياسية الحالية.وقال الحمداني، في حديث صحفي، إن “القوى السياسية المعترضة، اخذت الوقت الكافي، من أجل الوصول الى اتفاق وتوافق لترشيح شخصية لرئاسة الحكومة الجديدة، لكنها فشلت في ذلك، ولهذا لا يحق لها الاعتراض على تكليف عدنان الزرفي، خصوصاً ان رئيس الجمهورية برهم صالح، خير ما فعل بتكليف رئيس وزراء جديد، قبل انتهاء المهلة الدستورية، فهذا الملف يجب حسمه وعدم تركه للخلافات والصراعات السياسية”.وأضاف أن “بعض القوى السياسية المعترضة على تكليف عدنان الزرفي، لديها مشروع تريد تنفيذه، وهو استمرار الخلافات على رئاسة الوزراء، من أجل بقاء عادل عبدالمهدي، في منصبه لفترة اطول، لكن هذا المشروع تم افشاله، ولهذا هي تعارض الزرفي حالياً”.وكلف رئيس الجمهورية، برهم صالح، الثلاثاء (17 آذار 2020)، رئيس كتلة النصر النيابية، عدنان الزرفي، بتشكيل الحكومة الجديدة، خلفاً للمكلف السابق محمد توفيق علاوي، والذي قدم اعتذاراً رسمياً عن تشكيل الحكومة.وأعرب رئيس الجمهورية، برهم صالح، عن تمنياته للمكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، عدنان الزرفي عن تمنياته بإكمال مهامه وإجراء انتخابات مبكرة.

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